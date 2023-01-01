فيديو .. ممنوع المسكنات .. طرق علاج مرض جدري القرود



مرض جدري القرود مرض جدري القرود

قدمت مذيعة صدى البلد ماهيتاب مختار تغطية حول مرض جدري القرود حيث اعلنت وزارة الصحة والسكان عن بروتوكول علاجي جديد للوقاية من جدري القرود، والتركيز على أدوية الحساسية وخافض الحرارة والبعد عن المسكنات.

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بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب جدري القرود، مازال القلق والخوف ينتشر بين سكان العالم، ولكن ربما ظهور بروتوكول علاجي له قد يخفف من حدة هذا التخوف.حيث كشفت وزارة الصحة والسكان عن البروتوكول العلاجي المتبع لحالات الإصابة بمرض جدري القرود، كي تتحسن معظم الحالات بشكل تلقائي دون الحاجة إلى علاج مخصص.ويتمثل البروتوكول العلاجي بمرض جدري القرود في استخدام الأدوية التي تعالج الأعراض مثل أدوية الحساسية وخافض الحرارة، مع التركيز على استخدام الأسيتامينوفين (الباراسيتامول).تحذير وزارة الصحة والسكان:وحذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام الأسبرين والمسكنات غير الستيرودية خاصة في الأطفال، لمعالجة العدوى البكتيرية الثانوية وفقًا للبروتوكولات المتبعة.ولكن لا يوجد حاليًا علاج محدد لجدري القرود،كما أشارت وزارة الصحة إلى أن بعض الأدوية المضادة للفيروسات مثل تيكوفيريمات (Tecovirimat)، المصممة أصلًا لعلاج الجدري، قد تساعد في علاج جدري القردة، مع الإشارة إلى أن الدراسات لا تزال جارية حول فاعليتها.وأكدت وزارة الصحة على أهمية تقديم السوائل والطعام للحفاظ على الحالة الصحية العامة للمرضى، وعلى أهمية تقديم الرعاية الإكلينيكية الكاملة للمرضى للتخفيف من الأعراض والحد من المضاعفات ومنع الآثار طويلة المدى.الجدير بالذكر أن هناك متابعة مستمرة للحالة الوبائية للمرض والمنشورات الدورية ذات الصلة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية وتنشيط كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالمرض في منافذ دخول البلاد.