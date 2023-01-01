فيديو .. مفاجآت في تنسيق المرحلة الثالثة.. اعرف الكليات



تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة

قدمت مذيعة صدى البلد تغطية جديدة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2024؛ وينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2024، وذلك بعد أن أعلن مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

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وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم وأدبي.وتواصل موقع صدى البلد مع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024. وأكد أن تنسيق 2023 يختلف في الشعبة الأدبية والعلمية بسبب نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع.مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2024 جاءت كالآتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الشعبة العلمية: خدمة اجتماعية 56.35% والحقوق انتساب موجه % والآداب انتساب موجه 61% إلى 60% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 50% وتربية نوعية 50% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% أما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس.? وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-? الحد ا?دنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%.? عدد الطلاب: 286088? الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%? عدد الطلاب: 66969