فيديو مسرب من حزب مصري يثير الضجة .. وتحقيقات عاجلة لكشف الحقيقة

أصدررئيس حزب الوفد المصري عبد السند يمامة بيانا حول فيديو صفقة الآثار المسرب من قاعة الهيئة العليا.
وقال يمامة في بيانه: "من واقع مسؤوليتي وكعهدي معكم، أود أن أوضح أن أبناء حزب الوفد جميعا هم أفضل من أنجبت مصر المحروسة".
واستكمل يمامة: "لكن التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة، وأمام الاشتباه في جريمة كانت تتم أو لم تتم داخل أروقة حزبنا العريق، أكلف لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشؤون القانونية بكامل أعضائها فورا بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو".
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