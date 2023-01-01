فيديو .. مرض خطير ينتشر بالسودان ويتسبب في موت 300 شخص



مرض خطير ينتشر بالسودان مرض خطير ينتشر بالسودان



قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية عن تفاصيل وفاة أكثر من 300 حالة في السودان بسبب الكوليرا، والمسئولون يؤكدون أنه لا يوجد فراش أو أدوية طوارئ، أما منظمة الصحة العالمية فتعلن منطقة شرق البحر الأبيض الأعلى وفيات وتليها المنطقة الأفريقية.

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الكوليرا ذلك المرض الذي حصد ومازال يحصد العديد من أرواح عبر السنوات، يعود من جديد ويهدد أرواح الكثيرين في دولة السودان، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمي اليوم الجمعة ، عن وصول عدد حالات الوفاة بوباء الكوليرا إلى أكثر من 300 حالة وفاة في السودان.حالات مرض الكوليرا:وأعلنت غرفة طوارئ الخريف الاتحادية عن تسجيل 11 حالة كوليرا جديدة ووفاة واحدة أمس في 4 ولايات بالسودان، ليرتفع العدد التراكمي إلى 300 حالة و18 وفاة.وكانت وزارة الصحة السودانية قد أقرت الثلاثاء الماضي بتفشي وباء الكوليرا في السودان، حيث تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة و268 حالة في ولايات كسلا والجزيرة والخرطوم.وأشارت الصحية السودانية إلى أن منطقة ود الحلو في كسلا وحدها سجلت سبع وفيات وأكثر من 150 حالة، بحسب ما أوردته راديو دبنقا السوداني.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الوزارة السودانية تفشي الكوليرا، منذ ظهور الحالات المشتبه بها الأولى قبل ثلاثة أسابيع وحتى الآن، كانت الوزارة تشير بشكل ملطف إلى حالات "الإسهال المائي الحاد"، وهو أحد أعراض الكوليرا.وقام وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم بزيارة ود الحلو برفقة مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور علي آدم لتقييم وضع تفشي المرض.وقام مسئولون محلييون بانتقاد حكومة الولاية لعدم توفير إمدادات تنقية المياه في ود الحلو، وقال مصدر طبي لـ"راديو دبنقا" إن مستشفى ود الحلو الريفي مكتظ بالمرضى، خاصة في جناح العزل لمرضى الكوليرا.