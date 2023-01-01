فيديو .. مبابي يودع باريس سان جيرمان: رحلة تنتهي ووجهة جديدة تنتظر



مبابي مبابي

أعلن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، اليوم الجمعة، رحيله عن بطل الدوري الفرنسي نهاية الموسم الحالي.



وكان كليان مبابي، الذي انضم إلى باريس سان جرمان عام 2017، قادما من موناكو، قد مدد عقده في عام 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي، تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في "حديقة الأمراء".



وقال مبابي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان.

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وأضاف: "سأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة، سألعب آخر مباراة لي في ملعب حديقة الأمراء يوم الأحد، ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي".وتابع: "من الصعب جدا مغادرة بلدي فرنسا والدوري الفرنسي، أوجه الشكر للمدربين إيمري وتوخيل وبوتشيتينو وغالتييه وإنريكي وزملائي والجماهير، آمل أن أنهي هذا الموسم بلقب أخير".وكان كبابي البالغ من العمر 25 عاما، يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته إلى نهائي دوري الأبطال، لكن المشوار انتهى الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إيابا في باريس (1-0)، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جيرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي، مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة إلى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 مايو الحالي.https://twitter.com/i/status/1788991573029712287