فيديو .. مادوك يعتذر لجماهير تشيلسي بعد تصرفه الغريب عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي



جماهير نادي تشيلسي جماهير نادي تشيلسي

انتاب جماهير نادي تشيلسي حالة عارمة من الغضب ليس بسبب خسارة فريقهم المفضل أمام منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي عقدت أمس السبت، ولكن بسبب هذا اللاعب الذي تصرف بغرابة عقب الهزيمة.



ضحك ودموع

جاء هذا الغضب الشديد من لاعب نادي تشيلسي (نوني مادويك) بعدما تداول مستخدمو منصة إكس للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر فيه اللاعب وهو يضحك أثناء حديثه مع لاعب النادي المنافس مانشستر سيتي، بينما يزرف زميله (تياغو سيلفا) الدموع عقب الخسارة.



والتقى نادي تشيلسي مع الفريق المنافس مانشستر سيتي في مباراة بمنافسات نصف نهائي بطلوة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي بلندن أمس السبت.

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وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول بالمباراة، وبدأ الشوط الثاني بتسديده نوني مادويك من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.وخسر نادي تشيلسي أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف للأخير مقابل لا شيء من النادي الأول، وذلك بعدما سدد اللاعب البرتغالي برنادو سيلفا هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 84 من عمر المباراة بعدما تابع بحرص كرة مرتدة من دفاع نادي تشيلسي.وداع للكأسعلى إثر ذلك، تأهل نادي مانشستر سيتي للمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة الفائز المنتظر من مباراة نادي كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد القادمة، أما نادي تشيلسي فقد ودع منافسات بطولة الكأس.ونتيجة لذلك، حصل مهاجم تشيلسي السنغالي نيكولاس جاكسون على تقييم 6.9 من 10 في المباراة ضد مانشستر سيتي بسبب إهداره عدة فرص محققة حرمت البلوز من التأهل للمباراة النهائية.ويذكر أن فوز مانشستر سيتي أمام تشيلسي في مباراة أمس هو الفوز الـ13 في تاريخ النادي أمام تشيلسي.أما عن اللاعب مادويك فولد بانجلترا ويبلغ من العمر 22 عامًا، كما أنه لعب مع نادي تشيلسي كمهاجم 26 مرة خلال الدوري الإنجليزي 2023-2024 بواقع 12 مرة في التشكيل الأساسي محققًا 6 أهداف.وتم عرض المباراة على قناة بي إن سبورت 1 التي تملك حق إذاعة مباريات كأس الاتحاد من بينها مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي.https://twitter.com/i/status/1781753690749120987