فيديو .. لمشاجرة الفنانة شيرين وطليقها حسام حبيب وتدمير الاستديو

انتشر فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب السبت وهي تقوم بتدمير استديو تسجيل الاغاني يعود لها ولطليقها حسام حبيب حيث قدمت شكوى للشرطة اتهمت فيها الأخير بـ"التعدى عليها".
وقالت شيرين في إفادتها أنها توجهت للاستوديو وطلبت منه فض الشراكة، لكنها فوجئت بـ"تعديه عليها بالضرب وسبها وشتمها وطردها دون اعطائها متعلقاتها الشخصية.
وأوضح مصدر أمني أن الواقعة حدثت في الساعة الخامسة فجر السبت، عندما حضرت شيرين لقسم شرطة التجمع الخامس والدماء تسيل منها بغزارة، وأكدت تعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب، وإصابتها بجرح قطعي فى الرأس.
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