(فيديو) لحظة وقوع زلزال بيرو.. موجات تسونامي محتملة

موجات تسونامي محتملة
بين طرفة عين وانتباهتها، بدأ الساحل الجنوبي لبيرو يهتز، زجاج السيارات يتلف، ديكور المنازل يتساقط، في غضون الساعة 5:36 بالتوقيت العالمي، بعدما ضرب المكان زلزال بقوة 7.2 درجات، اليوم، الجمعة.
بلغت شدة الزلزال الذي ضرب منطقة على بعد 8.8 كيلومترعن منطقة أتيكيبا، 7.2 على مقياس ريختر بعمق عشرة كيلومترات، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية «USGS».
تحذيرات من تسونامي في بيرو
ونشر المغردون عبر موقع التغريدات «إكس» مقاطع فيديو ترصد لحظة الزلزال في بيرو، وكيف تضررت بعض الأماكن إثر الهزة الأرضية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن إصابات واقعة حتى الآن.
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