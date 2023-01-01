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فيديو .. كوستاريكا: جرد سياح إسرائيليين من ملابسهم وسرقتهم

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صورة الخبر: صورة تعبرية
صورة تعبرية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 5 سياح إسرائيليين تعرضوا للمطاردة ثم السرقة بعنف هذا الأسبوع في فيلتهم المستأجرة في كوستاريكا.

وتابعت التقارير أن الجناة احتجزوا الضحايا تحت تهديد السلاح، وجردوهم من ملابسهم وقيدوهم قبل سرقة الأموال والأشياء الثمينة من فيلتهم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنهم كانوا على علم بأن أحد الإسرائيليين لديه عشرات الآلاف من الدولارات نقدا سحبها للرحلة.
ووفقا لتحقيق أجرته الشرطة المحلية، خطط الجناة للسرقة بالتفصيل وتتبعوا الضحايا لعدة أيام.

وقع الحادث في سانتا تيريزا، وهي وجهة شهيرة للسياح الإسرائيليين على ساحل المحيط الهادئ في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي السياح الإسرائيليين مقيدين ومستلقين على وجوههم أثناء السرقة.

وقال الحساب الذي شارك الفيديو في المنشور إنهم أجبروا على الاستلقاء على بطونهم، "كما يفعلون مع السجناء في غزة".
وقال مصدر مطلع على الحادث لقناة 12 إن المنطقة عادة ما تكون آمنة وهادئة نسبيا، لكن اللصوص علموا بطريقة ما بكمية الأموال الموجودة في المنزل و"قرروا سرقتها بأي ثمن".

وأضاف التقرير أن القنصل الإسرائيلي في كوستاريكا تم إعلامه بتفاصيل القضية وهو على اتصال بالضحايا وعائلاتهم وكذلك سلطات إنفاذ القانون المحلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها على علم بالحادث وتتعامل معه.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نصح مؤخرا الإسرائيليين باتخاذ احتياطات إضافية عند السفر إلى الخارج، وحذر بشكل خاص من السفر إلى حوالي 40 دولة مصنفة على أنها ذات مستوى تهديد متوسط ??أو مرتفع. كوستاريكا ليست على القائمة.




https://twitter.com/i/status/1821339681583215102

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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