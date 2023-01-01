فيديو .. كنز فرعوني ضخم يكتشف داخل منزل بـ نزلة السمان

مواطن لـ «حقائق وأسرار»: منزل شقيقي بـ نزلة السمان داخله كنز فرعوني هو الأكبر في تاريخ مصر
كشف مواطن يدعى ممدوح علي، تفاصيل عثوره على مقبرة فرعونية بمنطقة نزلة السمان التابعة لمحافظة الجيزة، في عام 2011.
وقال علي، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج «حقائق وأسرار»، للإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد: «أكبر اكتشاف أثري في مصر موجود في منزل شقيقي بنزلة السمان بجوار الأهرامات.. الاكتشاف يعتبر الأكبر في تاريخ مصر، وأنا متأكد أن هذا الاكتشاف سيهز العالم، وإذا لم يحدث هذا فأنا على استعداد لأن أتحاسب».
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