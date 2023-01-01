فيديو .. كتائب القسام تنف كمين لقوات الاحتلال في بيت حانون



كتائب القسام كتائب القسام

عرضت قناة الجزيرة مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيت حانون في الـ22 من مايو الماضي على 3 مراحل، والذي استمر نحو 26 ساعة متواصلة.



وقال قيادي القسام خلال حديثه لقناة الجزيرة الإخبارية، إن الكمين شمل تفجير عبوات وإلقاء قنابل يدوية وقنصا.



وأضاف أن قوات العدو تقدمت نحو بيت حانون وفق المسار الذي توقعناه مسبقا، توقعنا قدوم قوات للنفق نفسه الذي استخدمناه لتنفيذ الكمين فقام المجاهدون بتفخيخه.

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ولفت إلى أنه بعد هذه العملية أجلى الاحتلال الإسرائيلي كل قواته من محور التقدم وانسحب إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.https://twitter.com/i/status/1798770793570341120