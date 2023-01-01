فيديو .. كتائب القسام تفجر منزل بداخله قوة إسرائيلية في رفح



كتائب القسام كتائب القسام



أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، عم نجاح مجاهديها في تفجير منزل مفخخ مسبقًا كانت بداخله قوة إسرائيلية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح.



وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنه نتيجة تفجير المنزل في القوة الإسرائيلية، وقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.



كما عرضت كتائب القسام استهداف عناصرها لدبابة "ميركافا" إسرائيلية وسط مخيم جباليا، واستهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في محاور القتال شمال قطاع غزة.

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