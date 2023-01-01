فيديو ...كتائب القسام تعلن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو ...كتائب القسام تعلن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية

صورة الخبر: كتائب القسام
كتائب القسام

عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليها لجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد لاستهداف الجرافة العسكرية الإسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق دير البلح وسط قطاع غزة".

هذا وأفادت بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة يوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية دمرت أكبر مصنع للأدوية في القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في القطاع لليوم الـ197، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس.

https://arabic.rt.com/middle_east/1558032-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو ...كتائب القسام تعلن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79177

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم