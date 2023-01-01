فيديو ...كتائب القسام تعلن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية

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عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليها لجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شرق دير البلح وسط قطاع غزة.



ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد لاستهداف الجرافة العسكرية الإسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق دير البلح وسط قطاع غزة".



هذا وأفادت بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة يوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية دمرت أكبر مصنع للأدوية في القطاع.

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وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في القطاع لليوم الـ197، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس.https://arabic.rt.com/middle_east/1558032-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications