فيديو .. عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات: تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد بداية من اليوم هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة اليوم مرتفعة عن أمس بمعدل ثلاث درجات لـ 4 درجات، وأن هناك كتل هوائية صحراوية تؤثر على البلاد، وتجعل درجة الحرارة تصل لـ 33 درجة.
وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن المناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة، ولكن في فترة الليل سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط للرياح سيكون مثير لـ الرمال والأتربة على المناطق غرب البلاد، وتحديدًا مطروح وسيوة، أي المحافظات الموجودة في أقصى غرب البلاد، ولكن من الغد سيكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة.
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