فيديو .. عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات: تحذير عاجل من الأرصاد الجوية



عواصف رملية وترابية عواصف رملية وترابية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد بداية من اليوم هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة اليوم مرتفعة عن أمس بمعدل ثلاث درجات لـ 4 درجات، وأن هناك كتل هوائية صحراوية تؤثر على البلاد، وتجعل درجة الحرارة تصل لـ 33 درجة.



وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن المناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة، ولكن في فترة الليل سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية.



ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط للرياح سيكون مثير لـ الرمال والأتربة على المناطق غرب البلاد، وتحديدًا مطروح وسيوة، أي المحافظات الموجودة في أقصى غرب البلاد، ولكن من الغد سيكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت أن البلاد ستسجل غدًا 38 درجة ولذلك على الجميع توخي الحذر، وعلى المواطنين متابعة درجات الحرارة بشكل يومي.وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 33 20العاصمة الإدارية 33 206 أكتوبر 34 19بنهـا 33 20دمنهور 33 20وادي النطرون 33 20كفر الشيخ 31 19المنصورة 31 19الزقازيق 32 19شبين الكوم 32 20طنطا 31 19دمياط 24 17بورسعيد 25 17الإسماعيلية 33 18السويس 32 19العريش 26 16رفح 25 15رأس سد ر 32 19نخل 30 16كاترين 26 12الطور 29 21طابا 28 20شرم الشيخ 34 23الإسكندرية 31 20العلمين 31 20مطروح 30 21السلوم 33 24سيوة 35 25رأس غارب 32 21الغردقة 33 22سفاجا 32 21مرسى علم 34 23شلاتين 31 21حلايب 28 22أبو رماد 29 22رأس حدربة 28 23الفيوم 35 20بني سويف 35 20المنيا 35 21أسيوط 34 20سوهاج 36 21قنا 37 22الأقصر 38 23أسوان 38 23الوادي الجديد 36 24أبوسمبل 37 22