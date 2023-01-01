فيديو .. عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة: تحذير من استمرارها حتى نهاية الأسبوع



عواصف رملية عواصف رملية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، تجعل درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي.



وأضافت “عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبري اليوم ستسجل 31 درجة، في الظل وأن الطقس اليوم حار.



انخفاض درجة الحرارة

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل سيكون بها برودة وأن المدن الجديدة، ستكون درجة الحرارة أكثر، وأن البلاد تتأثر برياح تجعل هناك حالة من انخفاض درجة الحرارة في فترة المساء، و هذه الرياح ستكون من 30 لـ 35 كيلومتر.

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وأشارت إلى أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بالشبورة المائية، وتكون في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة.وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة غدًا، لتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، الخميس، وأن العظمى على القاهرة قد تصل لـ 37 درجة.وكشفت أن البلاد بالمناطق الغربية والقاهرة ستتعرض لـ عواصف ترابية ورملية ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وعلى المواطنين عدم التعرض للشمس غدًا، وعلى مرضى الحساسية ارتداء الكمامات.