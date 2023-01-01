فيديو ..طعن جنود إسرائيليين فى القدس ومقتل السائح التركى



طعن جنود إسرائيليين طعن جنود إسرائيليين





ينشر اليوم السابع مقطع فيديو يوثق لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية لسائح تركي بعد حادث طعن لعدد منهم.



وكان ضابط في شرطة حرس الحدود الإسرائيلية قد أصيب ظهر اليوم بجروح متوسطة في عملية طعن في شارع السلطان سليمان، قرب باب الساهرة بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.



وقالت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية أن سائحا تركيا ، طعن الضابط وأنه جرى إطلاق الرصاص على السائح وقتله.

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وداهمت قوات إسرائيلية فندقا في شارع صلاح الدين بمدينة القدس قرب البلدة القديمة والمسجد الأقصى كان السائح التركي قد نزل فيه الليلة الماضية.