فيديو .. طريقة عمل شيش الطاووق المقرمش

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شيش الطاووق



شيش الطاووق المقرمش من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك يتمتع بمذاق غير تقليدي.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل شيش الطاووق المقرمش.

مقادير شيش الطاووق المقرمش

3 قطع كبيرة فيلية دجاج
البهارات:
1 ملعقة كبيرة بابريكا
2 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة شطة مطحون
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
نصف ملعقة صغيرة كركم
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
خليط التغطية
2 حبة بيض
1 كوب دقيق
1 كوب بقسماط
الصلصة:
1 كوب مايونيز
2 ملعقة كبيرة مستردة
2 ملعقة كبيرة شطة سائلة
نصف كوب كاتشاب
3 حبة ثوم مهروس
1 حبة مخلل خيار مفروم
للقلي: زيت ذرة
للتقديم: بطاطس

طريقة عمل شيش الطاووق المقرمش.. فيديو

https://www.instagram.com/reel/C7ugdhYMkyp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

المصدر: elbalad

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