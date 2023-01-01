فيديو .. طريقة عمل شيش الطاووق المقرمش



شيش الطاووق شيش الطاووق





شيش الطاووق المقرمش من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك يتمتع بمذاق غير تقليدي.



قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل شيش الطاووق المقرمش.

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مقادير شيش الطاووق المقرمش3 قطع كبيرة فيلية دجاجالبهارات:1 ملعقة كبيرة بابريكا2 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة شطة مطحون1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة1 ملعقة صغيرة بصل بودرة1 ملعقة صغيرة هيل مطحوننصف ملعقة صغيرة كركمربع ملعقة صغيرة فلفل اسود1 ملعقة كبيرة عصير ليمونخليط التغطية2 حبة بيض1 كوب دقيق1 كوب بقسماطالصلصة:1 كوب مايونيز2 ملعقة كبيرة مستردة2 ملعقة كبيرة شطة سائلةنصف كوب كاتشاب3 حبة ثوم مهروس1 حبة مخلل خيار مفرومللقلي: زيت ذرةللتقديم: بطاطسطريقة عمل شيش الطاووق المقرمش.. فيديوhttps://www.instagram.com/reel/C7ugdhYMkyp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==