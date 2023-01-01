فيديو .. طبيب نفسي يحلل شخصية سفـ..اح التجمع



سفـ..اح التجمع سفـ..اح التجمع



كشف الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس والاستشاري النفسي، التحليل النفسي لشخصية سفاح التجمع حيث انه كان يقوم بقتل ضحاياه تحت تأثير تناول المخدرات، كعقار الشابو المدمر، والتمثيل بجثثهم ولا يكتفي بذلك فقط بل يقوم بتصوير هذه المشاهد المؤلمة من جريمته وينشرها علي شبكة Dark web.



تحليل شخصية سفاح التجمع

قال الدكتور عبد الفتاح درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الامر لم يتوقف عند هذا الحد فقد تتعقد خيوط الجريمة أكثر حيث كان سفاح التجمع يقوم بممارسة العلاقة مع ضحاياه وهن أموات، ما يعني أن الفعل لم يكن عشوائيًا؛ وأنه يقوم بدراسة الأمور قبل أن يقدم عليها.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.