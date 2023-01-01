فيديو .. صفحة على "فيسبوك" .. تبيع شهادات علمية معتمدة



شهادات علمية شهادات علمية

انتشرت خلال الأيام الماضية صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "شهادات مسجلة" تزعم قدرتها علي تقديم شهادة جامعية موثقة في جميع الجامعات المصرية.



والصفحة التي تحمل اسم "شهادات مسجلة" تقول إنها تستطيع توفير شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة‏‏‏‏ و‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة‏‏ ‏وشهادات‏‏ ‏‏للبيع.



كما تقول الصفحة في منشورها الدعائي "إن الشهادات العليمة الموثقة تمكن صاحبها من الظفر بفرصة عمل داخل مصر أو في الخارج، مشيرة إلى أن من سيحصل على شهادة التخرج وكأنه درس في الجامعة وتخرج منها".

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ويضيف المنشور: "نوفر لك شهادات جامعية جميع التخصصات بكالوريوس – دبلومة – ماجستير – دكتوراه معتمدة من جميع الكليات والجامعات ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومووثقة من وزارة الخارجية المصرية".وأكدت الصفحة أن "الأختام تختم من الجامعة نفسها والشهادة تستخدم لأنها صادرة من الجامعة ولها ملف مثل أي خريج في الجامعة".ودعا المنشور كل من يرغب في الحصول على شهادة أن يراسل الصفحة لمعرفة جميع الإجراءات الرسمية.جدير بالذكر أن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم الخدمات ذاتها.https://www.facebook.com/watch/?v=402602435905097هذا، وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بمساعدتها في إغلاق الكيانات الوهمية التي تزعم تقديم خدمات تعليمية.وطلبت الوزارة بإرسال عنوانها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وصرح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها على مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.وأفاد بأنه وفي إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.