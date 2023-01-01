فيديو .. صراع القطبين يشتعل! الأهلي يطارد مهاجم الزمالك

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أكد الكابتن مدحت شلبي، أن النادي الأهلي يقوم بعمل صفقات جديدة، لتدعيم الفريق، منها أن الأهلي يسعى بكل قوة لشراء مهاجم الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي أسامة فيصل.

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وأضاف مدحت شلبي خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسامة فيصل لاعب مميز، وأحرز هدفا في الأهلي عندما كان يعلب في نادي الزمالك، معلقًا :" مش عارف الزمالك سابه إزاي".كولر عايز أسامة فيصلوأشار مدحت شلبي إلى أن الأهلي تلقى طلبا من كولر المدير الفني، بالاستغناء عن كهرباء والتعاقد مع أسامة فيصل، وأن التفكير في أسامة فيصل كان منذ فترة طويلة، وفي نفس الوقت فسخ التعاقد من محمود متولي مدافع الفريق.عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " سيد عبدالحفيظ ، يعلق على تصرف مروان حمدي: واحد شتم جمهوره مستنيين إيه؟".وقال سيد عبد الحفيظ، لاعب النادي الأهلي السابق، إن مهاجم نادي بيراميدز مروان حمدي، وجه بعض الشتائم لـ الجماهير، بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي وهذا أمر غير مقبول.وأوضح أن اللاعب الذي يشتم أي شخص هذا أمر غير أخلاقي، وأنه كان يتوقع أن يتم فرض عقوبة كبيرة على مروان حمدي بعد هذا الأمر، وانفعل على الهواء قائلا :" فين لجنة الانضباط" واحد شتم الجمهور مستنيين إيه".رد الإعلامي تامر أمين على سؤال: “هل أنت مع رحيل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أم ضد هذا القرار”.وقال الإعلامي تامر أمين، إن مواقفه ثابتة ولا تتغير، وأن كهربا جاء للنادي الأهلي من أجل هدف، ولن يعطي أي جديد للأهلي.ولفت خلال قناة النهار، إلى أن كهربا منذ عام لا يقدم شيئا للأهلي، وأن كهربا جاء للأهلي، من أجل عدم الاستمرار في الزمالك، وأنه مع بيع كهربا.أندية في الخليج كانت تقدم عروضا مميزة للأهليوأشار إلى أن هناك أندية في الخليج كانت تقدم عروضا مميزة للأهلي، من أجل شراء كهربا، ولكن الآن ستكون العروض أقل بكثير عن الماضي.وأوضح أنه في حالة بيع كهربا من الممكن أن يتم شراء مهاجم مميز، للنادي الأهلي، وأنه من عام يطالب برحيل محمود كهربا.