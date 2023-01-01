فيديو.. سرايا القدس تهاجم جنودا من الجيش الإسرائيلي متحصنين في منازل

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عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" مشاهد من قذائف الهاون التي أطلقتها باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي المتحصنة في منازل جنوبي قطاع غزة.



ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود العدو المتحصنين بمنازل في حي الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة"، حيث ظهرت لحظة إطلاق القذائف وسقوطها على المباني، وتصاعد الدخان منها.



وكانت "سرايا القدس" قد أعلنت اليوم الخميس أنها "قصفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني شرق حي الشوكة على الحافة الشرقية لمدينة رفح".

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وأضافت "السرايا: "قصفنا التحشدات العسكرية الصهيونية شرق مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.. وقصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط "مسجد علي" جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة".كما أكدت "سرايا القدس" أنها "قصفت بقذائف الهاون مركزا للقيادة وأمنت السيطرة على خط إمداد محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة".https://arabic.rt.com/middle_east/1563495-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/