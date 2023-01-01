فيديو .. زوجة إمام عاشور تغادر نيابة الشيخ زايد بعد استجوابها.. قرار عاجل من النيابة العامة



زوجة إمام عاشور زوجة إمام عاشور



تطورات جديدة في واقعة مشاجرة إمام عاشور مع فرد أمن المول التجاري الشهير، حيث قررت نيابة أول وثان الشيخ زايد، صرف زوجة إمام عاشور من سرايا النيابة؛ بعد سماع أقوالها في الواقعة التي نشبت داخل المول التجاري.



تفاصيل مثول زوجة إمام عاشور أمام النيابة

استمعت نيابة أول وثاني الشيخ زايد لأقوال زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، في واقعة تعدي زوجها على فرد أمن مول تجاري شهير في الشيخ زايد، وذلك بعد أن وصلت إلى مقر النيابة بسيارتها، وسط حراسة “جاردات”.



كانت النيابة قررت استدعاء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لسماع أقوالها حول واقعة تعرضها للمعاكسة داخل مول بالشيخ زايد وتعدي زوجها إمام عاشور على مشرف الأمن بسبب تلك الواقعة.

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وتواصل النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، تحقيقاتها في اتهام فرد أمن بمول شهير لـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي عليه بالضرب والسب.وفرغت النيابة أمس كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الأمن، وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من 3 إلى 5 فجرا، وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.وحول تعرضها للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة، قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أي من أفراد الأمن سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة، وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.واستمعت النيابة لأقوال عبد الله، مشرف الأمن المجني عليه، الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما حوالي 10 أو 15 شخصا واقتحموا بوابة المول، فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.وأضاف مشرف الأمن المجني عليه أمام أحمد سامي، وكيل أول نيابة الشيخ زايد، أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلا: "فيه إيه بس يا كابتن؟.. مفيش محلات فاتحة دلوقتي"، ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة، قائلا: "مراتي اتعاكست وأنتوا ...".وذكر مشرف الأمن المجني عليه، أنه عندما دخل إلى الجراج؛ استوقفه، وحدثت بينهما مشادة كلامية، فأسقطه إمام عاشور على الأرض، ففقد الوعي، ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم شاركه آخرون ممن يرافقونه.واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات، حيث أصيب بكدمة في القدم.