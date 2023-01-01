فيديو .. روسيا تحت الماء: فيضانات عارمة تُغرق مدنًا وتُهجر قرى بأكملها

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عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ فيضانات تضرب منطقتي تومسك وكورجان في روسيا.







وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية أن أكثر من 15 ألف منزل غمرته المياه في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

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وأظهرت لقطات من التليفزيون الحكومي أن مستويات المياه ما تزال مرتفعة في منطقتي تومسك وكورجان مع اتخاذ المزيد من الاستعدادات.كشف النائب الأول لعمدة مدينة أورينبورج الروسية، أليكسي كودينوف، أمس الأربعاء، أن منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورج ارتفع خلال الليلة بمقدار 50 سنتيمترا.وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كودينوف للصحفيين: "الليلة مرت بعدم الارتياح.. منسوب المياه في نهر الأورال يرتفع.. والآن خلال الليلة ارتفع منسوب المياه في النهر بمقدار 50 سنتيمترا".وأشار إلى أن المياه غمرت في أورينبورج أكثر من 300 مبنى سكني خلال الليلة"، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدة لسكان مدينة أورينبورغ، الذين لم يتجرؤوا حتى الآن على المغادرة".ووفقاً له، تم إجلاء 10 سكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات خلال الليل.وحسب الخبراء، فإن منسوب المياه مرشح للارتفاع، وسبق أن دعا عمدة أورينبورج السكان المقيمين في منطقة الفيضانات إلى مغادرة منازلهم.