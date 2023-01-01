فيديو .. خلاف صلاح وكلوب: تفاصيل جديدة تكشف سبب المشادة

كشف تقرير صحفي عن كواليس أزمة مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب مع نجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح خلال مواجهة وست هام الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به كلوب كبديل في الدقيقة 79 بدلا من لويس دياز، وقبل دخول النجم المصري بثوان فقط سجل ميكائيل أنطونيو هدف التعادل لوست هام في شباك ليفربول (2-2).
وبعد استقبال شباك فريقه لهذا الهدف، توجه كلوب إلى صلاح الذي كان يستعد للدخول، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز ويفض الاشتباك.
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