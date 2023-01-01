فيديو .. حكم شرب البيرة: بين الإباحة والتحريم.. إجابة مُفصّلة من أزهري

وأشار إلى أن النبي حسم الجدال لما قال (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) فكل شراب أسكر قليله حرم هو وكثيره.
كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم شرب البيرة، وهل أباح شربها أحد من الفقهاء على مر العصور الماضية؟
وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، عن حكم شرب البيرة، إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان).
وأضاف أن الفقهاء تكلموا في كلمة "الخمر" فقالوا كل ما يستر العقل ويغطيه هو من الخمر وقالوا كل شراب مسكر فهو خمر.
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