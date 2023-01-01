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فيديو .. حقيقة غلق شواطئ دمياط اليوم

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صورة الخبر: شواطئ دمياط
شواطئ دمياط


قالت زينب الزغبي، مراسلة موقع صدى البلد في دمياط، إنه شواطئ دمياط تعمل اليوم وسط حالة هدوء من الموجات في البحر.


وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من الحذر بين المواطنين بعد التصريحات والتوقعات الأخيرة، وهناك ما يقرب من 150 فرد إنقاذ لحماية المصطافين على الشواطئ.
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وأوضحت، أن إدارة الشواطئ رفعت حالة الحذر لنزول البحر، بسبب سوء الأحوال الجوية، وحالة الطقس، وارتفاع الأمواج في بعضها.


وتابعت مراسلة صدى البلد: لم يتم غلق شواطئ دمياط على الإطلاق، والإقبال طبيعي من المواطنين على نزول البحر.

المصدر: صدى البلد

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