فيديو حصري: لحظة الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات على أصفهان



هجوم الإسرائيلي بالمسيرات قرب أصفهان هجوم الإسرائيلي بالمسيرات قرب أصفهان

نشرت قناة إخبارية إيرانية لقطات تقول إنها للهجوم الإسرائيلي بطائرات بدون طيار على قاعدة عسكرية بالقرب من أصفهان.



ونشرت "إيران انترناشونال" على منصة "اكس"، مقطع فيديو حيث يمكن سماع صفارات الإنذار والانفجارات الجوية.



ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

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وفعلت إيران فجر الجمعة دفاعاتها الجوية في محافظات عدة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقل في وسط البلاد، بحسب ما نقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).?كذلك، عُلقت الرحلات التجارية من وإلى مطارات عدة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن السلطات الملاحية.ونقلت قناة "آيه.بي.سي" مساء الخميس عن مسؤول أمريكي كبير قوله "إن إسرائيل شنت ضربة ضد إيران ردا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.ويأتي هذا التصريح في وقت أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن "انفجارات مدوية" سمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أن أسبابها مجهولة. وسبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها الرد على هجوم إيران ضد أراضيها.وبدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجوم إسرائيلي بالمسيرات في وقت مبكر من هذا الصباح؛ مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب بعد "هجوم أصفهان".كما صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن طهران ليست لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، بعد ساعات من شن إسرائيل هجوما على الأراضي الإيرانية.ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المسؤول الإيراني، بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه: "لم نتعرض لأي هجوم خارجي، والنقاش يميل نحو التسلل أكثر من الهجوم"؛ مشيرا إلى أنه لم يتضح من يقف وراء الهجوم.وعلى الجانب الآخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم على أصفهان صمم بطريقة تمكن إيران من احتوائه.كما أوضحت جيروزاليم بوست أن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ بعيدة المدى في الهجوم على إيران.وكانت القناة 12 العبرية قد ذكرت أن خارجية إسرائيل طلبت من ممثلياتها بالخارج عدم التعليق على ما حدث في إيران.فيما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية. ولكن أكدت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية للصحيفة " بأن إسرائيل ردت على الهجوم الإيراني.كما صرح مسؤول إسرائيلي ل"واشنطن بوست"، إن "ضربتنا على إيران ردا على هجوم طهران الأخير على أراضينا"؛ مضيفا: "ضربتنا على إيران إشارة على قدرتنا للضرب داخل إيران".https://twitter.com/i/status/1781169784329027601