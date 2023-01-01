فيديو .. حرائق متكررة بمنزل في ريف مصر بدون سبب

ونكشف في الفيديو التالي، عن اسرار وكواليس أغرب قصة واقعية غريبة وعجيبة حدثت في محافظة الدقهلية بمصر، وعن اسباب الحرائق المتكررة في بيت واحد بدون وجود سبب واحد منطقي لاشتعال النار والحرائق، وعن إمكانية أن يكون البيت مسكون ويحترق بفعل الجن والعفاريت.
شهدت إحدى القرى الصغيرة في ريف مصر حرائق متكررة بمنزل لم يعرف أحد أسبابها حيث يتكرر اشتعال النيران بالمنزل منذ قرابة الـ6 أشهر، دون سبب واضح، فهل المتهم الرئيسي فيها هو «الجن والعفاريت.
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