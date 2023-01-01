فيديو .. جريمة شبرا الخيمة: تفاصيل صادمة تكشف تورط "الدارك ويب"



طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة

كشفت النيابة العامة، تفاصيل مثيرة بشأن قضية طفل شبرا الخيمة، والذي وقع ضحية تجارة الأعضاء عبر مواقع الإنترنت «الدارك ويب»، والتي كانت السبب الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة.



ووقع الطفل «أحمد. س»، 15 عامًا، المقيم في عزبة عثمان في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ضحية لعصابة تعمل في تجارة الأعضاء عبر «فيديو كول» بينهما، وبيع فيديو الجريمة بمبالغ كبيرة.



وصور القاتل الجريمة «لايف» عبر الإنترنت، وقطع أعضاء الضحية، لتسهيل بيعها لدى مافيا تجارة الأعضاء عبر مواقع الإنترنت «الدارك ويب».

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تفاصيل قضية طفل شبرا الخيمةوقالت النيابة إن الجاني اعترف بأن الجريمة تمت بتحريض من مواطن مصري مقيم بالكويت -تم ترحيله إلى مصر وضبطه- والذي أكد أن الغرض منها بيعها ونشرها عبر مواقع إلكترونية تبثها مقابل «مبالغ مالية طائلة».وأوضح المتهم أن المحرض طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية «الفيديو كول».وطلب المحرض منه إزهاق روح الطفل تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول» أيضًا.وأوضح أن المُحرض أخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفذ ما طُلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر، ليحصل على المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتم ضبطه قبل قيامه بذلك.وبينت النيابة المصرية أنها لم تعثر بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.وأكدت التحقيقات أن الهدف لم يكن تجارة الأعضاء، بل بيع فيديو الجريمة بمبالغ فلكية عبر مواقع الإنترنت غير المشروعة «الدراك ويب».Dark Web الدراك ويبالويب المظلم أو الويب العميق (Dark Web) هو جزء صغير وغامض من الإنترنت، غير متاح عبر محركات البحث التقليدية، ويتطلب تقنيات خاصة للوصول إليه، ويشتهر بسرية تصفحه واستخدامه في أنشطة غير قانونية.