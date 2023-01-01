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فيديو جديد يوثق لحظة الانهيار: مصور ياباني يكشف تفاصيل جديدة عن 11 سبتمبر

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صورة الخبر: فيديو جديدا لانهيار "برجي نيويورك"
فيديو جديدا لانهيار "برجي نيويورك"

ظهر مقطع فيديو احترافي جديد يوثق انهيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 والتقطه مصور ياباني صادف تواجده في نيويورك يوم الحادث.

ونشر المصور الياباني كي سوجي موتو على موقع يوتيوب مقطع فيديو جرى تصويره بكاميرا احترافية وثق فيه بشكل مفصل الدمار الذي لحق بالبرجين الشاهقين ولحظات الانهيار.

ويلاحظ في مقطع الفيديو دقة التفاصيل التي وثقها المصور وهدوءه رغم هول الحادثة التي لم يكن يتوقع أحد أن تصل إلى هذا الحجم الكارثي والانهيار وسقوط آلاف القتلى والجرحى.
وثبت المصور كاميراته على سطح مبنى بعنوان 64 St. Marks Place في نيويورك باستخدام كاميرا طراز Sony VX2000 مزودة بعدسة تقريب حسب ما علق المصور على الفيديو.

في 11 سبتمبر 2001 اختطف انتحاريون من تنظيم القاعدة 4 طائرات ركاب في الولايات المتحدة وأرسلوا 2 منها إلى مركز التجارة العالمي في نيويورك وواحدة تحطمت في مبنى البنتاغون ووصلت جميع الطائرات إلى أهدافها باستثناء الطائرة الأخيرة تحطمت في حقل بولاية بنسلفانيا.

وأسفرت الهجمات على مركز التجارة العالمي فقط عن مقتل 2977 شخصا من بينهم 343 رجل إطفاء و60 ضابط شرطة.

المصدر: نوفوستي

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