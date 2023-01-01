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مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب هل ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فيديو توضيحي للطلاب لشرح كيفية التعامل مع البابل شيت أم ستكتفي الوزارة بفيديو العام الماضي.



ويقدم القاهرة 24، التفاصيل الكاملة بشأن الفيديو التوضيحي لطلاب الثانوية العامة وطريقة التعامل مع البابل شيت للطلاب العام الدراسي الحالي 2023-2024.



هل تعلن التعليم فيديو توضيحيا لطلاب الثانوية العامة لطريقة التعامل مع البابل شيت أم تكتفي بفيديو العام الماضي؟

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستقوم بنشر فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة 2024، بشأن التفاصيل الكاملة لطريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.

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ومن المقرر أن يتم إعلان الفيديو التوضيحي خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة الطلاب كيفية الاجابة على البابل شيت.تعليمات لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل انطلاق الامتحاناتوكان وجه شادي زلطة، رسالة هامة لطلاب المرحلة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.وجاء مضمون الرسالة كالتالي:1- امتحانات نهاية العام الدراسي مقسمة لأربعة نماذج أ - ب - ج - د، تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.2- حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلفة في كل امتحان أمر طبيعي، ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط.3- من الضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة.4- غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات، ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان.امتحانات الثانوية العامة 2024 مثل العام الماضيكان أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2024 مثل العام الماضي.المراجعات النهائية للمناهج لطلاب الثانوية العامةوانطلقت المراجعات النهائية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، بمختلف المديريات التعليمية منذ مطلع شهر مايو الجاري، وصرحت الوزارة أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب، موضحًة أن المراجعات هدفها تمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.وأوضحت الوزارة، أن الدكتور رضا حجازي، يتابع بشكل متواصل تنظيم المراجعات النهائية وإقبال الطلاب عليها بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على تيسير كافة السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات النهائية.