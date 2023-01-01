فيديو .. تفسير الشعراوي لآية التحرر من الشيطان: دليل عملي



الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي



سورة الفرقان، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بسورة الفرقان عن الموقف الذي يتخلى فيه الشيطان عن بني آدم، وأوضح عدة مواضع تتناول نفس الموقف.

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قال تعالى: «لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا».تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الفرقانقال الشيخ محمد متولي الشعراوي: «خَذُولًا» [الفرقان: 29] صيغة مبالغة من الخذلان، نقول: خاذل وخذول، ومعنى خذلك أي: تخلّى عنك في الأمر بعد أنْ مدَّ لك حبالَ الأمل، فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلّى عنك وتركك، كذلك الشيطان يفعل بأوليائه، كما جاء في آيات أخرى: «كَمَثَلِ الشيطان إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكفر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي برياء مِّنكَ إني أَخَافُ الله رَبَّ العالمين» [الحشر: 16] وفي آية أخرى: «وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ اليوم مِنَ الناس وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ» [الأنفال: 48].تخلي الشيطان عن بني آدموأكمل الشعراوي: وفي موضع آخر يقول لأتباعه: «ما أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ» [إبراهيم: 22]، فحين يقولون له: لقد أغويتنا وأضللْتنا يقول لهم: «وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ» [إبراهيم: 22] لا سلطانَ حجة أقنعكم به ولا سلطان قهر أحملكم به وأقهركم على طاعتي، بل كنتم على (تشويرة): «إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فاستجبتم لِي» [إبراهيم: 22].الشيخ محمد متولي الشعراويولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.مؤلفات الشيخ الشعراويللشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.