فيديو .. تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء محاولة اقتحام مدينة طوباس

نشرت "سرايا القدس - كتيبة طوباس" مشاهد من تفجير سيارة مفخخة في جرافة عسكرية إسرائيلية فجر يوم الثلاثاء 21 مايو أثناء محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية.
وقالت "سرايا القدس" في بيان: "منذ ساعات الصباح يخوض مجاهدو "سرايا القدس" في كتيبة جنين مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية وقد استطاع مجاهدو السرايا من تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة والألغام وخاصة في مناطق جبل أبو ضهير ومنطقة النادي وحارة الدمج".
وأضافت أنهم حققوا إصابات مباشرة بين صفوف قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته.
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