فيديو.. تفاصيل حالة المصابين بالمنتخب قبل مواجهة فرنسا

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أكد الدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي، أن معظم لاعبي المنتخب بحالة صحية جيدة، وأن الجميع يسير بحالة جيدة في التدريبات.

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وأضاف طبيب المنتخب الأولمبي، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن هناك إصابتين هما :" أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وبنسبة كبيرة سيشارك بالشوط الأول أو الثاني.وأشار إلى أن زيزو عانى من إصابة في العضلة الضامة وتم علاجه، وأنه رفض الخروج من الملعب على نقالة، على الرغم من أن النقالة تكون لراحة اللاعب.أحمد عيد سيكون مستبعدوأوضح أن الإصابة الثانية لـ أحمد عيد، وسيكون مستبعد من هذه المباراة، وأن هذا الشد من الدرجة الثانية، وقد يكون مشارك في المباراة بعد المقبلة.ضرورة استمرار ميكاليوقد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي يجب أن يستمر في مصر بعد نهاية أولمبياد باريس.وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، لمواجهة نظيره فرنسا، بعد الفوز التاريخي على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي.وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن، عبر قناة "dmc": " أشكر الجهاز الفني بالكامل، بقيادة ميكالي بعد كل ما قدموه في الأولمبياد".وتابع: "أتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة، والمنتخب الأولمبي لديهم طموح وحمية وما حققوه هو إنجاز كبير".وذكر: "ميكالي مدرب كبير وله حلم، وتوج في وقت سابق بذهبية مع البرازيل، في الأولمبياد في وقت سابق، ويجب أن يستمر في مصر بعد نهاية الأولمبياد".كما كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الموقف النهائي لنجم الزمالك ولاعب منتخب مصر أحمد سيد زيزو من المشاركة في مباراة فرنسا بنصف نهائي أوليمبياد باريس.وأعلن جمال علام في تصريحات تلفزيونية جاهزية احمد سيد زيزو لاعب المنتخب الأولمبي لمواجهة منتخب فرنسا عقب شفائه تماما من الإصابة التي لحقت به في مباراة باراجواي الأخيرة.وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه تحدث مع ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي من أجل التحفيز للفترة القادمة وضرورة تحقيق ميدالية وأبلغته بصرف مكافآت استثنائية للاعبين على ما قدموه خلال البطولة ووصولهم إلى الدور نصف النهائي.