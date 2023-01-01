فيديو .. تفاصيل جديدة ومثيرة في دهس أحمد فتوح لأمين شرطة بالعلمين



أحمد فتوح أحمد فتوح



عرضت فضائية العربية مصر تقريرا عن حادث دهس لاعب الزمالك أحمد فتوح لأمين شرطة في مدينة العلمين الجديدة.

قد يعجبك أيضا...

وكشف التقرير تفاصيل جديدة عن الواقعة، حيث قام اللاعب بدهس أحد الأشخاص ما أدى إلى مصرعه، خلال عودته فجرا من مدينة العلمين برفقة محمد صحبي حارس مرمى الفريق.التحقيقات الأوليةوأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتوفى أمين شرطة من الإسكندرية ويبلغ 54 عاما، تم التحفظ على جثته بثلاجة مستشفى العلمين.وأوضح التقرير أن الجهات المعنية أجرت تحليل مخدرات للاعبين، لمعرفة حالتهما خلال الحادث.ولفت التقرير إلى أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل محمد صبحي حارس المرمى، والتحفظ على أحمد فتوح بالقسم.تفاصيل جديدةوأوضحت التحاليل أن فتوح كان يتعاطى مخدر " الحشيش"، لكن أعلن مصدر بوزارة الصحة أن التحليل الأولي للمخدرات لا تعتد به جهات التحقيق.وأكد المصدر بضرورة انتظار نتائج تقارير المعامل المركزية، لأن عينات التحاليل الأولية تتشابه مع عينات الشخص الذي يعالج من أمراض كالبرد والحكة والجيوب الأنفية.اعترافات أحمد فتوححصل "موقع صدى البلد" على أقوال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، أمام نيابة العلمين ومقرها مدينة برج العرب فى واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص بسيارته على طريق الساحل الشمالي، فجر اليوم.وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة اتهام أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، تفاصيل تورط اللاعب بدهس أحد الأشخاص بسيارته على طريق الساحل الشمالي، فجر اليوم الأحد.وقال أحمد فتوح ، أنه كان في اتجاهه إلى قريه هايسيندا باي بالساحل الشمالي وفوجئ بشخص أثناء عبوره الطريق وحاول أن يتفاداه ولم يتمكن فاصطدم بهوبدأت التحقيقات مع أحمد فتوح لاعب الزمالك لخضوعه للتحقيق بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته على طريق الساحل الشمالى.واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، جثة امين الشرطة السيد احمد الشبكى ضحية الحادث الذى يبلغ من العمر 54 سنة مقيم في الإسكندرية، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى العلمين النموذجي لحين الانتهاء من الإجراءات.وتبين من المعاينة والتحريات أن قائد السيارة الملاكي هو أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وتم التحفظ عليه وعلى السيارة.وتبين أن المجني عليه كان بالصدفة يمر أمام بوابة مجلس الوزراء في العلمين فجرا في حوالى الساعه الثالثة والنصف تقريبا فجر اليوم من منطقة عبور المشاة.