فيديو .. تفاصيل استهداف الحوثيين لحاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور بصواريخ باليستية



استهداف حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور استهداف حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور

أعلن المتحدث باسم ميليشيا الحوثي اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور بصواريخ باليستية، مؤكدا أن الإصابة جاءت دقيقة.



وكانت قد شنت القوات الأمريكية والبريطانية غارات على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن بهدف تقليص قدراتهم العسكرية عقب الهجمات التي تشنها الجماعة على بعض السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.





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غارات أمريكية بريطانية على أهداف حوثية باليمنوأعلن الجيش البريطاني أنه نفذ اليوم الجمعة، "عملية مشتركة" مع القوات الأمريكية تضمنت شن غارات ضد مواقع للمتمردين الحوثيين في اليمن، بهدف تقويض قدراتهم العسكرية.وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية، بهدف تقويض القدرات العسكرية للحوثيين الذين يواصلون تنفيذ هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".هجمات حوثية تستهدف الملاحة الدوليةوأضاف البيان أن "معلومات استخبارية أكدت ضلوع موقعين في منطقة الحُديدة في هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية"، مشيرًا إلى أن الحوثيين استخدموا منازل في هذه المنطقة لتخزين مسيرات مفخّخة والتحكم بها عن بُعد.كما استهدفت الغارات، وفقًا للبيان، موقعًا آخر يقع غرب الحديدة واستخدمه الحوثيون لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار.وأضاف أن طائرات من طراز تايفون قامت بضرب المباني المستهدفة، و"تم اتخاذ أقصى درجات الحذر عند التخطيط للضربات لتقليل أي خطر على المدنيين أو البنية التحتية غير العسكرية، ومن المفترض أن يؤدي تنفيذ الضربات في ساعات الظلام إلى تخفيف أي مخاطر من هذا القبيل".https://twitter.com/i/status/1796497991626379712