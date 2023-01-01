فيديو .. تعرض لظلم وقهر ومات من الزعل.. أحمد رفعت ضحية من؟

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صورة الخبر: الاعب الراحل أحمد رفعت
الاعب الراحل أحمد رفعت

فجعت مصر والوسط الرياضي أمس بوفاة اللاعب الشاب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، بسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب. لتنهي حياة اللاعب الذي كان يحلم بمستقبل مشرق في عالم كرة القدم.

توفي أحمد رفعت في منزله بالتجمع الخامس، حيث انتظرته أمه ليأخذ جلسة على جهاز المتابعة لحالة قلبه، ولكنه لم يستجب لنداءها وحاول الأطباء إنعاشه لساعات عديدة بالصدمات الكهربائية والحقن، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

القصة الكاملة لتعرض اللاعب أحمد رفعت للظلم وشعوره بالحزن.. في الفيديو التالي:

في الساعات الأخيرة من حياته، سيطر عليه الحزن واليأس والخذلان، عاد إلى منزله في التجمع الخامس بعد أن شاهد مباريات كأس الأمم الأوروبية مع أصدقائه.

كان من المفترض أن يخضع لجلسة على جهاز متابعة حالة قلبه، وسألته والدته لماذا لم يركب الجهاز، ووجدته نائمًا على الكنبة ولم يرد عليها.

حالة أحمد رفعت قبل الوفاة
وقالالدكتور أحمد أشرف عيسى، أستاذ القلب الذي كان يتابع حالته، أنه حاول نقله إلى أقرب مستشفى، ولكن رغم جميع محاولات إنعاش قلبه، لم تجدي الجهود نفعًا.

وكان مقررًا أن يسافر خلال الأيام القادمة لإجراء فحوصات طبية في مستشفى ليفربول وآخر في ألمانيا، بعد التواصل معهم طوال الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالته.
القصة الكاملة لتعرض اللاعب أحمد رفعت للظلم وشعوره بالحزن.. في الفيديو التالي:

المصدر: elbalad

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