فيديو .. تداعيات التصعيد بين إسرائيل والحوثيين على أمن البحر الأحمر



إسرائيل والحوثيين إسرائيل والحوثيين



عرض برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "تداعيات التصعيد بين إسرائيل والحوثيين على أمن البحر الأحمر".

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وأوضح التقرير، أن منطقة البحر الأحمر تشهد توترات متفاقمة منذ فترة ليست بالقليلة، وأججها الهجوم الحوثي على تل أبيب، في مقابل استهداف إسرائيل لمناطق تمركز الحوثيين في اليمن، ليثير الأمر تساؤلات حول سبب تصاعد الأحداث بهذه الوتيرة.حركة الملاحةبحسب محللين، فإن هذا التصعيد قد يكون بحاجة لتدخل القوات العسكرية الدولية، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، التي من شأنها خفض التصعيد وتهدئة التوترات، حيث تضغط واشنطن على تل أبيب لوقف هذا الصراع، ومن امتداده لمناطق أخرى؛ تجنبا لسيناريوهات أكثر خطورة.وتنعكس هذه المخاطر بدورها على حركة الملاحة في البحر الأحمر وحريتها، وبالتالي يمكن لأوروبا والصين أن تتحرك، انطلاقا من هذه التوترات، بغرض اتخاذ موقفا حاسم لحماية أمن البحر الأحمر.