فيديو .. تداعيات التصعيد بين إسرائيل والحوثيين على أمن البحر الأحمر

وأوضح التقرير، أن منطقة البحر الأحمر تشهد توترات متفاقمة منذ فترة ليست بالقليلة، وأججها الهجوم الحوثي على تل أبيب، في مقابل استهداف إسرائيل لمناطق تمركز الحوثيين في اليمن، ليثير الأمر تساؤلات حول سبب تصاعد الأحداث بهذه الوتيرة.
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "تداعيات التصعيد بين إسرائيل والحوثيين على أمن البحر الأحمر".
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