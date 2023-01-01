فيديو.. تحذير عاجل من الأرصاد: خدوا بالكوا بمنخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم مازال يشهد ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي والذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تعمل على زيادة نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.
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طقس اليوم السبت
وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن وجود نسب الرطوبة في الجو يساعد على الاحساس بزيادة قيم درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين 39 و40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الساحلية ومحافظات جنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل رطب على أغلب محافظات الجمهورية.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في الرياح في أغلب المناطق، ويبدأ بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات الليل، لافتة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية مازالت تسيطر على الساعات الأولى من الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.
ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه الارتفاعات مستمرة على مدار هذا الأسبوع،معقبة:"موجة طويلة ومستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل ولازم ناخد بالنا".
وشددت على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات وارتداء الملابس البيضاء القطنية واستخدام غطاء للرأس عند الخروج والاحتماء بأماكن الظل.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
القاهرة 37 27
6 اكتوبر 38 26
بنهـا 37 27
دمنهور 36 26
وادى النطرون 36 26
كفر الشيخ 35 25
المنصورة 36 26
الزقازيق 37 27
شبين الكوم 36 25
طنطا 36 25
دمياط 34 26
بورسعيد 34 27
الإسماعيلية 40 26
السويس 39 26
العريش 37 24
رفح 36 24
رأس سدر 41 27
نخل 39 21
كاترين 34 20
الطور 39 29
طابا 38 28
شرم الشيخ 41 31
الاسكندرية 34 25
العلمين 33 24
مطروح 33 25
السلوم 34 25
سيوة 37 24
رأس غارب 40 30
الغردقة 41 32
سفاجا 41 30
مرسى علم 40 31
شلاتين 41 30
حلايب 37 31
أبو رماد 40 29
رأس حدربة 37 30
الفيوم 39 25
بني سويف 40 25
المنيا 41 26
أسيوط 41 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 44 29
الوادى الجديد 43 24
أبوسمبل 44 27
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