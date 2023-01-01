فيديو.. تحذير عاجل من الأرصاد: خدوا بالكوا بمنخفض الهند الموسمي



منخفض الهند الموسمي منخفض الهند الموسمي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم مازال يشهد ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي والذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تعمل على زيادة نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.طقس اليوم السبتوأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن وجود نسب الرطوبة في الجو يساعد على الاحساس بزيادة قيم درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين 39 و40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الساحلية ومحافظات جنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل رطب على أغلب محافظات الجمهورية.وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في الرياح في أغلب المناطق، ويبدأ بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات الليل، لافتة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية مازالت تسيطر على الساعات الأولى من الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه الارتفاعات مستمرة على مدار هذا الأسبوع،معقبة:"موجة طويلة ومستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل ولازم ناخد بالنا".وشددت على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات وارتداء الملابس البيضاء القطنية واستخدام غطاء للرأس عند الخروج والاحتماء بأماكن الظل.درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:القاهرة 37 276 اكتوبر 38 26بنهـا 37 27دمنهور 36 26وادى النطرون 36 26كفر الشيخ 35 25المنصورة 36 26الزقازيق 37 27شبين الكوم 36 25طنطا 36 25دمياط 34 26بورسعيد 34 27الإسماعيلية 40 26السويس 39 26العريش 37 24رفح 36 24رأس سدر 41 27نخل 39 21كاترين 34 20الطور 39 29طابا 38 28شرم الشيخ 41 31الاسكندرية 34 25العلمين 33 24مطروح 33 25السلوم 34 25سيوة 37 24رأس غارب 40 30الغردقة 41 32سفاجا 41 30مرسى علم 40 31شلاتين 41 30حلايب 37 31أبو رماد 40 29رأس حدربة 37 30الفيوم 39 25بني سويف 40 25المنيا 41 26أسيوط 41 26سوهاج 42 27قنا 43 27الأقصر 43 28أسوان 44 29الوادى الجديد 43 24أبوسمبل 44 27