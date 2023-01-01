فيديو .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية: موجة جديدة شديدة الحرارة الأيام المقبلة!

موجة جديدة شديدة الحرارة
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: “ “الأرصاد” تحذر من موجة جديدة شديدة الحرارة الأيام المقبلة.. ارتفاع يصل لـ3 درجات”.
وجاء في التقرير أن هناك موجة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة سيؤثر على البلاد خلال الأيام المقبلة، وأن هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.
الظواهر الجوية
وعن حالة الطقس في فترة المساء، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مع نشاط لرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، توقعت هيئة الأرصاد أن تكونا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم
وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
العاصمة الادارية 36 25
6 اكتوبر 36 25
بنها 36 25
دمنهور 35 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 25
طنطا 35 24
دمياط 32 25
بورسعيد 34 26
الاسماعيلية 38 24
السويس 37 23
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 38 24
نخل 37 17
كاترين 34 15
الطور 36 24
طابا 35 24
شرم الشيخ 38 28
الاسكندرية 32 22
العلمين 31 22
مطروح 31 23
السلوم 32 22
سيوة 37 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 39 27
سفاجا 39 27
مرسى علم 39 28
شلاتين 37 27
حلايب 35 28
أبو رماد 36 27
رأس حدربة 34 26
الفيوم 37 22
بني سويف 37 23
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 38 25
قنا 41 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادى الجديد 39 25
أبوسمبل 42 26
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