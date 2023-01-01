فيديو .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية: موجة جديدة شديدة الحرارة الأيام المقبلة!



موجة جديدة شديدة الحرارة موجة جديدة شديدة الحرارة



عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: “ “الأرصاد” تحذر من موجة جديدة شديدة الحرارة الأيام المقبلة.. ارتفاع يصل لـ3 درجات”.



وجاء في التقرير أن هناك موجة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة سيؤثر على البلاد خلال الأيام المقبلة، وأن هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

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الظواهر الجويةوعن حالة الطقس في فترة المساء، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مع نشاط لرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، توقعت هيئة الأرصاد أن تكونا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية غربية.درجات الحرارة اليوموفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 36 26العاصمة الادارية 36 256 اكتوبر 36 25بنها 36 25دمنهور 35 24وادى النطرون 35 24كفر الشيخ 35 24المنصورة 35 25الزقازيق 36 25شبين الكوم 35 25طنطا 35 24دمياط 32 25بورسعيد 34 26الاسماعيلية 38 24السويس 37 23العريش 34 23رفح 33 22رأس سدر 38 24نخل 37 17كاترين 34 15الطور 36 24طابا 35 24شرم الشيخ 38 28الاسكندرية 32 22العلمين 31 22مطروح 31 23السلوم 32 22سيوة 37 22رأس غارب 38 28الغردقة 39 27سفاجا 39 27مرسى علم 39 28شلاتين 37 27حلايب 35 28أبو رماد 36 27رأس حدربة 34 26الفيوم 37 22بني سويف 37 23المنيا 37 23أسيوط 38 24سوهاج 38 25قنا 41 27الأقصر 41 27أسوان 42 28الوادى الجديد 39 25أبوسمبل 42 26