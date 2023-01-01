فيديو .. تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة



الموجة شديدة الحرارة الموجة شديدة الحرارة

موجة طقس شديد الحرارة تضرب البلاد حاليا، الأمر جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد انكسار هذه الموجة وتحسن الأحوال الجوية، من خلال متابعة آخر تحديثات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر.

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موعد انكسار هذه الموجة وتحسن الأحوال الجويةهيئة الأرصاد الجوية، رد على هذا السؤال بشأن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، كاشفة توقعاتها عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والتي تبدأ من الخميس 12 سبتمبر 2024 وحتى الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.حالة الطقسهيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى استمرار موجة الحر على معظم أنحاء الجمهورية، مع توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم السبت 14 سبتمبر.استمرار الموجة شديدة الحرارةوتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال يومي الخميس 12 سبتمبر والجمعة 13 سبتمبر، حيث سيسود طقس شديد الحرارة نهارًا في أغلب المناطق، في حين ستكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلًا، وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة والوجه البحري ستصل إلى 38 درجة مئوية، بينما تسجل المناطق الجنوبية من البلاد درجات حرارة أعلى تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.انخفاض تدريجي في درجات الحرارةأما بدءًا من يوم السبت 14 سبتمبر، فتتوقع هيئة الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية في معظم أنحاء البلاد، هذا التراجع في درجات الحرارة سيكون مصحوبًا بارتفاع نسب الرطوبة، مما قد يزيد من الإحساس بالحرارة رغم الانخفاض المعلن في درجات الحرارة الفعلية.الرياح والأمطارعلى صعيد آخر، من المتوقع أن تنشط الرياح بشكل متقطع على معظم المناطق خلال هذه الفترة، مما قد يخفف من الشعور بشدة الحرارة. أما بالنسبة للأمطار، فتتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط يوم الخميس 12 سبتمبر.بحسب ما ورد في تقرير الهيئة، فإن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة ستكون على النحو التالي:- الخميس 12 سبتمبر: القاهرة والوجه البحري 37 - 38 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 - 32 درجة، جنوب سيناء 41 - 43 درجة، شمال الصعيد 40 - 41 درجة، جنوب الصعيد 43 - 44 درجة.- الجمعة 13 سبتمبر: القاهرة والوجه البحري 36 - 38 درجة، السواحل الشمالية 30 - 33 درجة، جنوب سيناء 40 - 42 درجة، شمال الصعيد 37 - 39 درجة، جنوب الصعيد 43 - 44 درجة.- السبت 14 سبتمبر: القاهرة والوجه البحري 34 - 36 درجة، السواحل الشمالية 30 - 33 درجة، جنوب سيناء 37 - 39 درجة، شمال الصعيد 35 - 37 درجة، جنوب الصعيد 42 - 43 درجة.- الأحد 15 سبتمبر: القاهرة والوجه البحري 34 - 36 درجة، السواحل الشمالية 30 - 33 درجة، جنوب سيناء 36 - 38 درجة، شمال الصعيد 35 - 37 درجة، جنوب الصعيد 38 - 39 درجة.في ضوء هذه التوقعات، توصي هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في فترات الذروة التي تشهد فيها البلاد درجات حرارة مرتفعة، وتحديدًا يومي الخميس والجمعة. كما تنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه للحفاظ على الجسم رطبًا.تتطلع الهيئة إلى مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية مع انكسار الموجة الحارة تدريجيًا بدءًا من يوم السبت، مع توقعات بتحسن ملحوظ في درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح في بعض المناطق، مما يسهم في تخفيف حدة الحرارة على المواطنين.من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، مشيرة الى أن درجات الحرارة اليوم تصل لـ 40 درجة، واليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وأن هيئة الأرصاد أعلنت ذلك خلال الأيام الماضية.وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 5 و6 درجات، وأن طقس اليوم شديد الحرارة، وأن نسبة الرطوبة خلال هذه الأيام منخفضة.ولفتت إلى أن التحسن في الأحوال الجوية سيكون من يوم السبت، وأن غدًا سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة وستسجل البلاد 38 درجة، وأن البلاد في فصل الصيف.