فيديو .. بعد انخفاض طفيف.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة تضرب مصر

وأشار القباني إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على السواحل الشمالية تصل إلى 31 درجة مئوية، فيما تصل في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية.
كشف محمود القباني، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح القباني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، أن السواحل الشمالية تشهد ارتفاعاً في نسب الرطوبة بسبب البحر، مشيراً إلى أن محافظات بورسعيد ومطروح والإسكندرية هي الأكثر تأثراً بالرطوبة التي قد تصل إلى 90% خلال فترات الليل.
وأضاف القباني أن نسب الرطوبة تنخفض تدريجياً في المحافظات الداخلية، لافتاً إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات على كافة الأنحاء خلال يومي السبت والأحد.
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