فيديو .. بعد انخفاض طفيف.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة تضرب مصر

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موجة حارة


كشف محمود القباني، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح القباني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، أن السواحل الشمالية تشهد ارتفاعاً في نسب الرطوبة بسبب البحر، مشيراً إلى أن محافظات بورسعيد ومطروح والإسكندرية هي الأكثر تأثراً بالرطوبة التي قد تصل إلى 90% خلال فترات الليل.

وأضاف القباني أن نسب الرطوبة تنخفض تدريجياً في المحافظات الداخلية، لافتاً إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات على كافة الأنحاء خلال يومي السبت والأحد.

وأشار القباني إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على السواحل الشمالية تصل إلى 31 درجة مئوية، فيما تصل في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية.

وأفاد القباني بأن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط والبحر الأحمر ناتج عن نشاط الرياح، حيث تصل سرعتها إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 2.5 متر على الأقل.

واختتم القباني بالقول إن اليوم وغداً الأحد سيكونان أقل معدلات درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء مع ذروة الموجة الحارة نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر: elbalad

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