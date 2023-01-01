فيديو .. بسالة رجال هيئة قناة السويس تنقذ سفينة وطاقمها من كارثة الغرق



إنقاذ سفينة وطاقمها من الغرق إنقاذ سفينة وطاقمها من الغرق

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الثلاثاء، من أمام السفينة لاباتروس المتواجدة أمام سواحل بورسعيد، بعد تعرضها لحالة غرق، ونجاح رجال هيئة قناة السويس في إنقاذها والطاقم الذى كان عليها.



https://www.facebook.com/watch/?v=370919458634308



ونجحت وحدات الإنقاذ البحرى التابعة لهيئة قناة السويس فى إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من 12 فردا، فى استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

قد يعجبك أيضا...

وفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار 10" إلى موقع السفينة للمساعدة فى إخلاء الطاقم بأمان و إنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة فى منع غرق السفينة.ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أية أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.يبلغ طول السفينة التى ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا، و غاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).