فيديو .. بسالة رجال هيئة قناة السويس تنقذ سفينة وطاقمها من كارثة الغرق

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الثلاثاء، من أمام السفينة لاباتروس المتواجدة أمام سواحل بورسعيد، بعد تعرضها لحالة غرق، ونجاح رجال هيئة قناة السويس في إنقاذها والطاقم الذى كان عليها.
https://www.facebook.com/watch/?v=370919458634308
ونجحت وحدات الإنقاذ البحرى التابعة لهيئة قناة السويس فى إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من 12 فردا، فى استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.
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