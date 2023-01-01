فيديو.. بإستخدام الخلايا البشرية..علماء يابانيون يبتكرون روبوت مصنوع من الجلد



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

ظهر في عصر التكنولوجية الحديثة إختراعات كثيرة جدًا وتبرز ذكاء الإنسان في جعل الروبوت يتحرك ويتحدث مثل الإنسان ويقوم بأعمال اليومية للإنسان.



ومع هذا التطور نجح علماء يابانيون في إبتكار جديد وهو صناعة روبوت يبتسم إبتسامة طبيعية بإستخدام الخلاية البشرية.



وهذا الروبوت مصنوع من الجلد مغطاه بالسيليكون لا يتعرّق ولا تندمل جروحها، وهذا إنجاز يمثّل ثورة تكنولوجية في الروبوتات.

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وعرض باحثون من جامعة طوكيو الأسبوع الماضي النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نُشرت في مجلة «سيل ريبورتس فيزيكل ساينس»، ونشروا مقطع فيديو بدت فيه مجموعة من الروبوتات وهي تُظهر «ابتسامة طبيعية ولكن مخيفة».ولابتكار «ابتسامة طبيعية»، حقن الباحثون مادة الجيلاتين في أنسجة بشرية أدخلوها إلى ثقوب في الروبوت، وهى طريقة مستوحاة من الأربطة الفعلية في جلد الإنسان.وأمل المتخصصون أن «توفّر هذه التقنية فهما أفضل لتكوين التجاعيد وفسيولوجيا تعابير الوجه، وأن تسهم في تطوير مواد لزراعة الأعضاء ومنتجات للتجميل»، وفقما أعلن الفريق الذي يقوده أستاذ المعلوماتية الميكانيكية شوجي تاكيوتشي.ويتمثل هدفهم النهائي في تزويد الروبوتات بـ«قدرات الشفاء الذاتي الكامنة» في جلد الإنسان.وفي دراسات سابقة، حقن علماء الكولاجين في جلد أُنتج في المختبر وفيه جرح، جرى لصقه على إصبع آلي. وكان الهدف إظهار كيف يمكن أن يندمل.