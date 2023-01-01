فيديو .. انتشار سلالة جديدة من جدري القرود| فما موقف مصر؟



جدري القرود جدري القرود



قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث يعاني العالم خلال آخر عامين من أزمات غير مسبوقة وتفشي أوبئة غير شائعة، بدأت بوباء كورونا وصولا لـ جدري القرود، والذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية وأعلنته حالة طوارئ صحية عالمية.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي أن انتشار جدري القرود في إفريقيا قد أصبح الآن حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تعلن عنه الهيئة، ومنذ ذلك الحين، بدأت الدول في تكثيف استعداداتها لمواجهة هذا الوضع.وفي مصر، اتخذت السلطات تدابير مشددة لتعزيز الرصد والمتابعة، وزادت من إجراءات التفتيش في المنافذ والمطارات لرصد أي حالات محتملة والقيام بالتعامل السريع معها.ومن جانبه، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر تتبع جميع الإجراءات الوقائية وتعمل على توسيع عمليات الرصد والاشتباه، بحيث يتم التعامل بسرعة مع أي حالة مشبوهة أو مؤكدة، مضيفًا أن حالات جدري القرود يتم عزلها فور التأكد منها، وتقديم العلاج اللازم لها.وأشار تاج الدين إلى أن المرض كان منتشراً في بعض دول إفريقيا لسنوات، ولكنه شهد زيادة ملحوظة في العامين الماضيين، وطمأن المواطنين بعدم تسجيل أي حالات إصابة في مصر حتى الآن، مؤكداً جاهزية جميع الجهات الرسمية لمواجهة المرض، وأوضح أن زيادة المخاوف تأتي من ارتفاع عدد الحالات المصابة والوفيات الناجمة عن المرض.ومن جهتها، أوضحت وزارة الصحة تفاصيل انتشار المرض، مشيرة إلى أنه ينتقل من خلال ملامسة الجلد للجلد مع المصابين أو استخدام ملابسهم وملاءات أسرّتهم، وأكدت الوزارة أن المرض ينتشر ببطء مقارنة بفيروس كورونا، مشددة على توفر لقاحات لعلاجه.وتجدر الإشارة إلى أن المرض تسبب في وفاة ما لا يقل عن 548 شخصاً منذ بداية العام في جمهورية الكونغو، بسبب سلالة أكثر عدوى وخطورة من الفيروس.