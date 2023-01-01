فيديو .. الكشف عن فظائع الاحتلال الإسرائيلي في غزة



فظائع الاحتلال الإسرائيلي في غزة فظائع الاحتلال الإسرائيلي في غزة

نشرت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تكشف عن مذابح جماعية ضد الفلسطينيين في غزة قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني، وتوضح اللقطات حجم الفظاعة التي ارتكبت ضد الأبرياء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.







وأفاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتا إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم "سرقت أعضاؤهم".

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وقال إسماعيل ثوابتة المتحدث الحكومي إن "الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه"، ذاكرا "وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر"، جنوب قطاع غزة.وأضاف: "اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد"، كاشفا أن "الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، وأن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال".كما كشف عن العثور على جثامين بعض الشهداء مجردين من ملابسهم قبل استشهادهم على يد جنود الاحتلال.وطالب المتحدث باسم حكومة غزة بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض القتلى.وأشار بيان رسمي لحركة حماس إلى أن "المقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها في مجمّع ناصر الطبي، تضم جثامين أكثر من 50 شهيدا من مختلف الأعمار، تم إعدامهم بدم بارد، ومواراتهم بالجرافات العسكرية تحت تراب باحات المجمّع، والتي تُضاف إلى العديد من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها، خصوصا في باحات المستشفيات، وهو ما يؤكّد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، ويطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".https://twitter.com/i/status/1781977837789913215