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فيديو .. "القسام" تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح

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صورة الخبر: قتل وجرح جنود إسرائيليين
قتل وجرح جنود إسرائيليين

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد استهداف مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية بقذيفتي "TBG" في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي الفيديو نفسه تظهر مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي، قالت "القسام" إنها تجلي القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين.

كما أكدت الكتائب أن مقاتليها يخوضون الآن معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات وآليات العدو في حي تل السلطان.
وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل المستشفى "الأندونيسي" بحي تل السلطان غرب مدينة رفح بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود".

كما أعلنت قيام مقاتليها بقنص جندي إسرائيلي في القرية السويدية جنوب غرب حي تل السلطان.

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.08/66b7b3ff4236043b7367d00d.mp4

المصدر: RT

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