فيديو .. الفلسطينيين على شاطئ دير البلح.. والمشهد يستفز الإسرائيليين

نشرت وسائل إعلام عبرية، صورا لمجموعة من الفلسطينيين يستلقون على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط غزة، للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة التي يعانون منها داخل الخيام.
وقال الصحفي الإسرائيلي في القناة 13 العبرية، ألموغ بوكير: "النصر المطلق.. هذه الصورة تجعل جسدي يؤلمني، بينما تم إعلان شاطئ زيكيم منطقة عسكرية مغلقة ولا يمكننا نحن السكان الاقتراب منه دون مرافقة عسكرية، على الجانب الآخر من السياج، يقضي الغزيون وقتهم على الشاطئ ويستحمون في البحر كما لو لم تكن هناك حرب".
بدورها تحدثت صفحة "إسرائيل بالعربي" عن مفارقات هذا المشهد.
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