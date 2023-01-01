فيديو .. السكتة القلبية: قاتلة صامتة قد يسببها ضغوطات الحياة اليومية

آخر الأخبارالصحة والجمال › فيديو .. السكتة القلبية: قاتلة صامتة قد يسببها ضغوطات الحياة اليومية

صورة الخبر: السكتة القلبية
السكتة القلبية

قال أحمد أشرف عيسى استشاري القلب و القسطرة، إن هناك عوامل وراثية تتسبب في الإصابة بالجلطات، خاصة في الشريان الرئوي والقدم، متابعا: الضغط والزعل والفرح ممكن يعملوا سكتة قلبية وجلطة مفاجئة.

وأضاف أحمد عيسى" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أماكن الجلطات تختلف وفقا لسبب حدوث الجلطة، متابعا: الكوليسترول عنصر هام ونافع للغاية وليس ضار مثلما يقال.

واسترسل: الدهون السداسية تتحول إلى الدهون الضارة التي تترسب في الشرايين والأوردة، مشددا على على ضرورة أن يكون هناك متابعة للتاريخ المرضي للعائلة باستمرار وإجراء كشف شهري بعد تخطي سن الـ 30.

https://www.facebook.com/watch/?v=7335612579826348

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. السكتة القلبية: قاتلة صامتة قد يسببها ضغوطات الحياة اليومية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37323

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم