فيديو .. السكتة القلبية: قاتلة صامتة قد يسببها ضغوطات الحياة اليومية



السكتة القلبية السكتة القلبية

قال أحمد أشرف عيسى استشاري القلب و القسطرة، إن هناك عوامل وراثية تتسبب في الإصابة بالجلطات، خاصة في الشريان الرئوي والقدم، متابعا: الضغط والزعل والفرح ممكن يعملوا سكتة قلبية وجلطة مفاجئة.



وأضاف أحمد عيسى" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أماكن الجلطات تختلف وفقا لسبب حدوث الجلطة، متابعا: الكوليسترول عنصر هام ونافع للغاية وليس ضار مثلما يقال.



واسترسل: الدهون السداسية تتحول إلى الدهون الضارة التي تترسب في الشرايين والأوردة، مشددا على على ضرورة أن يكون هناك متابعة للتاريخ المرضي للعائلة باستمرار وإجراء كشف شهري بعد تخطي سن الـ 30.

قد يعجبك أيضا...

https://www.facebook.com/watch/?v=7335612579826348