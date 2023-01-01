فيديو .. الزمالك يُتوّج بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية! ????



الزمالك بطل الكونفدرالية الزمالك بطل الكونفدرالية



توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز بنتيجة 1-0 على نهضة بركان المغربي في إياب النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة.



1 الزمالك

0 نهضة بركان

كأس الكونفدرالية

انتهت

20:00



سجل هدف الزمالك أحمد حمدي.



وحقق الأبيض اللقب بفضل قاعدة الأهداف خارج القواعد، بعدما خسر ذهابا في المغرب بنتيجة 2-1.

قد يعجبك أيضا...

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.https://www.btolat.com/video/76784